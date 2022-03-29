Екатеринбург, 29 марта, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Из Свердловской области для беженцев из Донбасса отправили седьмую партию гуманитарной помощи. В очередной фуре находится 12 тонн вещей первой необходимости и продуктов питания с длительным сроком годности, сообщают представители регионального Дома добровольцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Всего с начала спецоперации в регионе было собрано уже больше 124 тонн гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, единый пункт сбора гуманитарной помощи открылся в Екатеринбурге 19 февраля. А уже 22-го в Ростовскую область выехала 20-тонная фура с гуманитарным грузом.