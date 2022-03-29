Москва, 29 марта, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак раскрыла дату возвращения в Россию. Соответствующую информацию приводит сайт Film.ru 29 марта.

Скриншот с YouTube Ксения Собчак

По словам телеведущей, она планирует выступить на московском фестивале «Грани личного бренда», проведение которого намечено на конец апреля 2022 года. Однако Собчак не уточнила, в каком именно формате будет проходить её выступление на мероприятии — очно или дистанционно, через Zoom.

Напомним, что в начале марта 2022 года стало известно о том, что Ксения Собчак уехала из России. В настоящее время она пребывает на территории Израиля.