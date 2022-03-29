Нижний Новгород, 29 марта, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Названы районы Нижнего Новгорода, жители которых меньше всего удовлетворены услугами ЖКХ. Институт проблем социального управления 29 марта опубликовал результаты общественного мнения.

Опрос

По данным соцопроса, Сормовский район «лидирует в антирейтинге по качеству оказания услуг ЖКХ — полностью и скорее неудовлетворено качеством услуг ЖКХ в этом районе 75% жителей».

«Большинство опрошенных нижегородцев неудовлетворены качеством услуг — 20% полностью неудовлетворены и 23,1% скорее неудовлетворены получаемыми услугами. При этом, за три года по сравнению с результатами аналогичного опроса в 2019 году сократилось количество тех, кто скорее удовлетворен с 33,7% в 2019 до 26% в 2022, так и тех, кто скорее неудовлетворен с 32% в 2019 году до 23,1% в 2022. Количество полностью негативных оценок увеличилось с 8,3% в 2019 году до 20% в 2022», — говорится в исследовании.

Наилучше впечатления от работы коммунальщиков у жителей Автозаводского района — они частично или полностью удовлетворены.

По мнению директора Института проблем социального управления Максима Лубяного, «жилищно-коммунальное хозяйство считается важным индикатором, по которому оценивается уровень развития города, качество его управления и качество жизни населения».

»Абсолютное лидерство Сормовского района по негативным оценкам с одной стороны удивляет, а с другой наводит на размышления о том, не пора ли городским властям обратить внимание на мнение нижегородцев. В условиях экономической нестабильности, санкций, наложенных на нашу страну, общей тревожности населения, одна из главных задач органов местного самоуправления обеспечить стабильное и хорошо работающее состояние всех сфер жизни города и в первую очередь сферы ЖКХ», — сказал он.

Социологическое исследование «Услуги ЖКХ в Нижнем Новгороде: мнение жителей» опубликовал Научно-исследовательский Институт проблем социального управления на территории Нижнего Новгорода. Опрошено 1300 респондентов. Выборка пропорционально распределена относительно численности населения, пола, возраста.