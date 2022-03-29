Грозный, 29 марта, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине должна быть доведена до конца, заявил 29 марта глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

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Комментируя российско-украинские переговоры, которые сегодня, 29 марта, прошли в Стамбуле (Турция), глава Чечни сказал, что от них не будет толку.

Кадыров «Я считаю, надо закончить полностью начатое».

Он пояснил, что на Украине нужно уничтожить бандеровцев, неонацистов, и только тогда можно будет принимать решение, что делать дальше.