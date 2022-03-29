Вологда, 29 марта, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Вологодские врачи спасли пациентку из Украины от ампутации руки. Женщина поступила в областную больницу в тяжелом состоянии, сообщает региональное правительство.

В операционной

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Медики провели женщине сложнейшую операцию — эндартерэктомию с пластикой подключичной артерии. В результате вмешательства удален тромб, кровоток в конечности восстановлен. Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, рука спасена.

«Со слов дочери пациентки, в Украине за такую операцию пришлось бы заплатить крупную сумму, они удивлены, что в России это делают бесплатно, и благодарны вологодским врачам»,— сообщил главный врач Вологодской областной клинической больницы Дмитрий Ваньков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодскую область прибыло более 30 беженцев с Украины.