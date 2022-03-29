Москва, 29 марта, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В СРЗП предложили создать культурно-идеологический блок в правительстве России, передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Михаилом Мишустиным. Миронов «Мы считаем, что по аналогии с финансово-экономическим блоком в правительстве необходимо создать культурно-идеологический блок», — сказал Миронов по итогам встречи депутатов фракции с главой правительства

Миронов предложил переформатировать Министерство культуры, объединив его с Роскомнадзором, и назвать Министерством культуры и информации. Кроме того, предлагается в этот культурно-идеологический блок включить Минпросвящения, Минобрнауки, Россотрудничество, ФАДН, и Росмолодежь.

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