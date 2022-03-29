Донецк, 29 марта, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Украине нельзя верить ни в ходе переговоров, ни после подписания каких-либо соглашений, заявил 29 марта на пресс-конференции в Донецке глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Он подчеркнул, что Украина недоговороспособна, а в случае «гарантий» со стороны стран Европы полезно помнить о предыдущих «гарантиях» Германии и Франции.

«Мы имеем семилетний опыт переговоров с Украиной. Украине нельзя верить даже тогда, когда она что-то подписала. Нельзя верить даже тогда, когда за Украину вписываются страны-гаранты — я говорю про Германию и Францию. Украина недоговороспособна и несамостоятельна. Поэтому всё то, что происходит на переговорных площадках, нужно выдвигать на некий отдельный план и руководствоваться тем, что происходит по факту», — сказал Пушилин.

Напомним, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.