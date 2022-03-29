Подгорица, , 17:37 — REGNUM Инфляция в Черногории на годовом уровне достигла 10%, оценил Бозо Михайлович, профессор экономического факультета университета Черногории.

Инфляция Pixabay.com

Согласно официальным данным Monstat, цены в феврале были на 6,7% выше, чем в том же месяце прошлого года. Однако профессор экономического факультета Божо Михайлович считает, что инфляция намного выше официальной, сообщает RTCG.

«Мои оценки таковы, что она сейчас превысила 10 процентов», — заявил эксперт.

В связи с блокадой парламента решение о снижении акцизов на топливо находится на рассмотрении, предложение правительства о временных мерах по ограничению цен на товары первостепенной важности для жизни и здоровья находится в парламентской процедуре.