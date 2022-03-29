Воронеж, , 17:15 — REGNUM Центральный стадион профсоюзов, располагающийся в центре Воронежа и являющийся домашней ареной ФК «Факел», на пять лет будет передан в управление Воронежской области. Об этом губернатор Александр Гусев написал 29 марта в телеграм-канале.

Воронежский Центральный стадион Профсоюзов Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

Гусев сообщил, что на данный момент сторонами обсуждены основные параметры соглашения между профсоюзами и правительством региона.

«Деньги, которые мы были готовы потратить на выкуп арены вчера, сегодня резервируем под первоочередные нужны региона. А стадион получаем в безвозмездное управление на пять лет с дальнейшим возвратом профсоюзам. Они нам возместят амортизацию», — написал глава региона.

Он добавил, что управлять стадионом будет ГБУ ВО «Спортсооружения».

"Согласно уставу, наши партнёры могут подписать соглашение только после проведения президиума своей организации. Он, согласно обещаниям, состоится на следующей неделе. То есть до закрытия вопроса остаются считанные дни», — добавил глава региона.

Губернатор заверил, что стадион профсоюзов в центре Воронежа останется исключительно спортивной ареной. По его словам, стадион будет сразу готовится под требования Российской премьер-лиги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона побывал на Центральном стадионе профсоюзов и подверг резкой критике работу его руководства. Негодование главы региона вызвала торговля «трусами», а также состояние самого стадиона.

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