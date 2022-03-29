Ростов-на-Дону, , 16:46 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг слухи об отмене льготных проездных для федеральных льготников.

Билет на проезд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Не знаю, откуда вы взяли эту информацию, хотя мне известно, что она активно обсуждается в самых разных соцсетях. Совершенно точно, что мы с 1 апреля для тех, кто относится к так называемым федеральным льготникам, изменений в порядок платы за проезд на транспорте вносить не будем. В отношении ветеранов войны, чернобыльцев, семей с детьми-инвалидами, инвалидов и других категорий федеральных льготников ничего не изменится», — сказал глава региона в эфире телеканала «Дон 24».

Ранее по решению депутатов Законодательного собрания Ростовской области для всех категорий региональных льготников бесплатный проезд в общественном транспорте заменён на ежемесячную денежную выплату в размере 1 тысячи рублей. Эти льготы получат ветераны труда и лица к ним приравненные, ветераны труда, граждане, пострадавшие от политических репрессий и труженики тыла.

К региональным льготникам относятся 245,7 тыс. жителей Ростовской области.