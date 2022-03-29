Ростов-на-Дону, 29 марта, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг слухи об отмене льготных проездных для федеральных льготников.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Билет на проезд

«Не знаю, откуда вы взяли эту информацию, хотя мне известно, что она активно обсуждается в самых разных соцсетях. Совершенно точно, что мы с 1 апреля для тех, кто относится к так называемым федеральным льготникам, изменений в порядок платы за проезд на транспорте вносить не будем. В отношении ветеранов войны, чернобыльцев, семей с детьми-инвалидами, инвалидов и других категорий федеральных льготников ничего не изменится», — сказал глава региона в эфире телеканала «Дон 24».

Ранее по решению депутатов Законодательного собрания Ростовской области для всех категорий региональных льготников бесплатный проезд в общественном транспорте заменён на ежемесячную денежную выплату в размере 1 тысячи рублей. Эти льготы получат ветераны труда и лица к ним приравненные, ветераны труда, граждане, пострадавшие от политических репрессий и труженики тыла.

К региональным льготникам относятся 245,7 тыс. жителей Ростовской области.