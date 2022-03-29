Тамбов, 29 марта, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализирован 21 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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29 марта выявлено 216 новых случаев заражения коронавирусом — на семь меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 110 тыс. 900 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 105 тыс. 254 пациента, в том числе 128 — за последние сутки.

За весь период скончались 2332 человека. Подтвержден один новый летальный случай.