Астрахань, 29 марта, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 30 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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29 марта выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 114 тыс. 497 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 110 тыс. 98 человек выписаны после курса лечения, в том числе 168 — за последние сутки.

За весь период скончались 2952 человека. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.