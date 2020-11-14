Москва, 29 марта, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Китайские предприниматели с учетом их многочисленности и постоянного поиска новых ниш сбыта смогут быстро настроиться на российский потребительский рынок и насытить его одеждой, обувью и продуктами питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Малый бизнес всегда более адаптивен и способен быстро перестроить свое производство, освоить или выработать новые логистические цепочки, предложить новые модели. Китайские предприниматели с учетом их многочисленности и постоянного поиска новых ниш сбыта смогут быстро настроиться на российский потребительский рынок и насытить его одеждой, обувью и продуктами питания. Очевидно, что в ближайшее время мы увидим значительное количество новых и поначалу совсем небольших китайских поставщиков, которым ранее было затруднительно выйти на российский рынок, — сказал Цыганов. — Сдерживающими факторами могут стать нестабильное качество продукции малого бизнеса и неполное совпадение с представлениями и привычками российских потребителей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть информация, что предпринимательские ассоциации и торговые палаты из КНР готовятся к системному выходу на российский рынок.