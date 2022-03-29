История вопроса

Конкурсы на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2022 году пройдут дважды - с 1 сентября по 15 октября 2021 года и с 1 февраля по 15 марта 2022 года. Первый конкурс проводится в соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 января 2019 года №30. На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих неправительственных организаций, предусматривающие осуществление деятельности по следующим направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка молодёжных проектов; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества. Победители конкурса будут определены в январе 2022 года. Финансирование поддержанных проектов начнётся с 1 февраля 2022 года.

За время своей работы – с апреля 2017 года – Фондом президентских грантов уже проведено 11 конкурсов, на которые было представлено 99 816 проектов. По результатам этих конкурсов гранты президента Российской Федерации выделены на реализацию 20 021 социально значимого проекта на общую сумму 41,2 миллиарда рублей.

