Москва, 29 марта 2022, 16:11 — REGNUM В Челябинской области растёт объём средств, выделяемых на поддержку некоммерческих организаций. Об этом президенту России Владимиру Путину заявил гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.
Среди лидеров он назвал Югру и Ленинградскую область, а также Камчатский край. Достались хорошие слова и Южному Уралу.
«В Челябинской области тоже объём поддержки сейчас увеличился», — отметил Чукалин.
Руководитель ФПГ добавил, что в России есть целый ряд регионов, власти которых уделяют большое внимание работе некоммерческих организаций. Как сообщало ИА REGNUM, встреча Путина с Чукалиным прошла 29 марта. Отметим, Фонд отмечает своё пятилетие.