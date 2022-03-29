Владимир, 29 марта, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 57 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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29 марта выявлено 152 новых случаев заражения коронавирусом — на 16 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 147 тыс. 46 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 130 тыс. 155 пациентов, в том числе 1993 — за последние сутки.

За весь период скончались 3348 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.