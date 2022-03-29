Москва, 29 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 29 марта, по состоянию на 15:30 по мск котировки майского фьючерса на нефть марки Brent падают на 4,82%, до $107,06 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В первой половине дня, не сумев с ходу пробить поддержку района $110 за баррель, нефтяные цены начали отскок, который был неожиданно прерван информацией из Стамбула.

СМИ сообщали о том, что по ряду позиций российская и украинская сторона согласовали взгляды, а Минобороны РФ временно приостановит наступательные действия на киевском и черниговском направлении.

Это резко снизило опасения перебоев с поставками нефти на мировой рынок, и цены вновь пошли вниз.

Дополнительно на рынок давят локдауны из-за коронавируса в Китае и опасения резкого ужесточения монетарной политики ФРС США.

Сейчас рынок нефти начнет проверять на прочность поддержки уровней $105 и $100. Если они не устоят, возможен поход в район $95 за баррель», — предполагает эксперт.

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