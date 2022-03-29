Москва, 29 марта, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 29 марта, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже падает на 6,99%, до 83,48 рубля. Евро теряет 4,19%, откатываясь до 92,55 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Введенные Центробанком РФ меры по ограничению спекулятивной игры против рубля начинают сказываться всё заметнее — рубль ещё 28 марта пробил уровни поддержки 90 рублей за доллар и 100 рублей за евро.

И сегодня с утра рубль, несмотря на некоторый отскок на международном валютном рынке Форекс, продолжил интенсивно укрепляться.

Поддержку российской валюте оказывало также возобновление российско-украинских переговоров, а также новый подъем цен на нефть.

Судя по тому, что переговоры закончились с явными признаками прогресса, эта тенденция может продолжиться.

Однако вероятность того, что украинская сторона проявит благоразумие и будет следовать договоренностям весьма низка.

Так что во второй половине недели геополитические риски могут вновь выйти на первый план», — считает эксперт.

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