Сеул, 29 марта, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выберет кандидатуру на пост премьер-министра к началу следующего месяца. Об этом сообщает KBS со ссылкой на пресс-секретаря избранного главы государства Ким Ын Хе.

Верховная прокуратура Республики Корея Юн Сок Ёль

По её словам, такие планы связаны с расписанием слушаний по кандидатам и приближением времени вступления в должность нового правительства.

Кым Ын Хе добавила, что 1 апреля, когда отмечается всемирный праздник День дураков, никаких заявлений о кандидатах, вероятно, не будет.

О том, на каком этапе находится процесс подбора кандидата, не сообщается.