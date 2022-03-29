Вашингтон, , 15:33 — REGNUM Американские комплексы ПРО в районе населенного пункта Редзиково в Польше начнут тестировать уже в апреле. Об этом заявил директор американского Агентства по ПРО вице-адмирал Джон Хилл, сообщает 29 марта интернет-портал onet.pl.

Система ПРО Aegis Ashore U.S. Navy

Он отметил, что оборудование уже установлено, календарь испытаний готов, тесты начнутся в апреле. Нужно только соединить всё оборудование вместе.

«Нам нужно поработать над внутренними деталями, автоматикой, чтобы система могла выполнять задачи обнаружения, контроля и устранения [воздушных угроз] в полном объёме», — пояснил вице-адмирал.

Предполагается, что базу ПРО США полностью введут в строй в 2022 году. Ранее ожидалось, что работы в Редзиково завершатся в 2018 году. На строительство базы было потрачено $182 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, США поставят на оперативное дежурство в Редзиково комплексы Aegis Ashore с противоракетами SM3. Эти же ракеты есть на некоторых американских боевых кораблях.

Читайте также: В Польше завершается создание базы с ракетными установками США