Таллин, , 15:17 — REGNUM Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас представит во вторник, 29 марта, правительству детальный обзор вариантов, которые позволят Эстонии избавиться от зависимости от российского газа.

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Как сообщила пресс-служба правительства Эстонии, министр государственного управления Яак Ааб ранее отметил, что строительство стационарного терминала сжиженного природного газа (СПГ) займет несколько лет, и поэтому временным решением может стать плавучий терминал.

По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, цель состоит в том, чтобы к осени 2022 года иметь хоть какое-то решение по альтернативным поставкам.

Кроме того, правительство Эстонии продолжает обсуждение мер по смягчению роста цен на энергоносители. Центристская партия по-прежнему считает в данном случае важным снизить акцизы на топливо.