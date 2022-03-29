Манагуа , 29 марта 2022, 15:14 — REGNUM Никарагуа 28 марта приняла на себя обязанности регионального вице-президента Продовольственной сельскохозяйственной Организации Объединённых Наций (ФАО) по Латинской Америке. Ближайшие два года эту должность будет занимать министр сельского хозяйства Никарагуа Эдвард Сентено, сообщает новостное агентство Prensa Latina.
О назначении стало известно в ходе 37-й региональной конференции организации в Эквадоре. В конференции принимают участие представители 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Целью встречи стало не только назначение нового вице-президента и обсуждение результатов работы ФАО за период с 2020 по 2021 год, но и анализ будущих проблем и способов их решения.
Региональная конференция является высшим руководящим органом ФАО и устанавливает региональные приоритеты на два следующих года.
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