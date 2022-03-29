Манагуа , 29 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Никарагуа 28 марта приняла на себя обязанности регионального вице-президента Продовольственной сельскохозяйственной Организации Объединённых Наций (ФАО) по Латинской Америке. Ближайшие два года эту должность будет занимать министр сельского хозяйства Никарагуа Эдвард Сентено, сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

О назначении стало известно в ходе 37-й региональной конференции организации в Эквадоре. В конференции принимают участие представители 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Целью встречи стало не только назначение нового вице-президента и обсуждение результатов работы ФАО за период с 2020 по 2021 год, но и анализ будущих проблем и способов их решения.

Региональная конференция является высшим руководящим органом ФАО и устанавливает региональные приоритеты на два следующих года.