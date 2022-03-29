Стокгольм, 29 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Министр инфраструктуры Швеции Тумас Энерот и министр иностранных дел страны Анн Линде неоднократно заявляли, что объемы морского транспортного сообщения между Швецией и Россией не значительны. В качестве примера они приводили цифру в 12 судов под российским флагом, которые заходят в Шведские порты. Однако 28 марта телеканалу SVT удалось установить, что власти говорили неправду.

Стокгольм, Швеция

Согласно статистике Морского транспортного агентства Швеции, с 1 января по 9 марта текущего года в Швецию, действительно прибыли 12 судов. Но статистика за предыдущие три года показывает, что каждый год в шведские порты заходят до 170 судов из России.

В офисе министра инфраструктуры Швеции Энерота заявили, что ими была предоставлена общественности и СМИ неверная информация из-за ошибок в работе со статистикой.

Там же журналистам SVT сказали, что министр приносит свои извинения.