Оренбург, 29 марта, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки госпитализированы 67 пациентов с коронавирусной инфекций, что на 57 больше, чем днем ранее сообщает 29 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В настоящее время в стационарах лечение проходит 391 человек. Состояние 125 пациентов медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 14 оренбуржцев, еще 260 — получают кислородную поддержку.

За последние сутки из больниц выписаны 963 человека. Скончались от коронавирусной инфекции пятеро.

С начала пандемии в регионе выявили 210 218 случаев заражений коронавирусом, в том числе 300 — за 28 марта. Заболеваемость COVID-19 снижается.