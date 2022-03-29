Салехард, 29 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 29 марта за сутки госпитализировано 11 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 110 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Выздоровели за сутки 65 ямальцев. Заразились коронавирусом 84 человека — на 14 больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых восемь вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 29 марта зарегистрировано 135 253 случая заражения коронавирусом, выздоровели 133 500 человек, 1032 скончались.