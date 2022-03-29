Рязань, 29 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Рязанской области за минувшие сутки госпитализирован 51 новый ковид-пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в федеральном оперативном штабе. Зарегистрировано шесть летальных исходов.

Https://www.volgograd.ru Экспресс-тест на COVID-19

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С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 115 152 случаев заболевания COVID-19. Завершил лечение выздоровлением 109 101 житель, из них 873 — выписаны за последние сутки.

Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 3 281 пациента.