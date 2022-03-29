Москва, 29 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Вопросы введения «лицензирования на эстрадном поприще» требуют проработки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта, об этом заявила глава Минкультуры Ольга Любимова в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по культуре.

Yarregion.ru Ольга Любимова

«Мы не задумывались с точки зрения лицензирования артиста, но, конечно, мы понимаем колоссальную ответственность продюсера, который берет на себя (функции) организатора, какого рода контент, кто, что, с чем приходит на сцену, с чем выступает этот человек, почему эти люди работают на этой площадке, а не другие, вопрос не прорабатывался. И думаю, сейчас будет строже подход и жестче», — сказала Любимова.

«Все, что касается лицензирования артиста, мне пришла аналогия прокатного удостоверения для выступающего. Здесь вопрос того, что у него должна быть какая-то программа, которая заявляется с каким-то набором текстов и тезисов… Мне кажется, это требует проработки. Пока в данной ситуации это не выглядит как некая юридически оформленная идея, конечно, я поддержу, что все что происходит и продюсируется и организуется на сцене, вся команда продюсеров отвечает за все, что происходит», — отметила министр, отвечая на вопрос депутата Госдумы Дениса Майданова («Единая Россия»).