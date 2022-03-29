Ульяновск, 29 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Ульяновской области сокращается суточное число выздоравливающих от ковида и продолжает ежедневно расти количество жертв пандемии. Такие данные публикует оперштаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Маски

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По сведениям на 29 марта, в Ульяновской области вылечился от ковида 189 761 человек, доля выздоровевших в целом составила 97,26%.

Что касается суточной статистики, то 28 марта в регионе выписаны 297 пациентов, 27 марта победили коронавирус 314 человек, а 26 марта — 901. Наибольшее суточное число выписанных зарегистрировано 25 марта, когда выздоровели 1588 жителей Ульяновской области.

При этом в регионе продолжает расти число жертв пандемии коронавируса. За последние сутки от ковида умерли два человека, всего скончались 4550 заболевших.

Отметим, что в Ульяновской области начинают перепрофилировать отделения ковидных госпиталей для оказания плановой помощи жителям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области официально подтверждено 195 113 случаев заражения коронавирусом.