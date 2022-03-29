Москва, 29 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Нефть марки Brent подешевела 28 марта почти на 7%, нащупав поддержку в районе $106 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«Сегодня, 29 марта, в области локальных минимумов Brent встретила спрос и уже отыграла большую часть потерь, тестируя уровень $111, за которым следует 20-дневная скользящая средняя.

Участники рынка весьма бурно отреагировали на объявленный в Шанхае локдаун из-за коронавируса, подтверждая сохранение повышенной чувствительности к любым сигналам со стороны спроса.

На самом деле китайский фактор не окажет существенного влияния на показатели потребления, да и жесткие ограничения вряд ли будут продолжительными. Иными словами, реакция игроков на меры Пекина выглядит чрезмерной и эмоциональной.

Тем временем ожидания итогов нового раунда российско-украинских переговоров в Турции оказывает неоднозначное влияние на рынок.

С одной стороны, на фондовых площадках инвесторы проявляют осторожный оптимизм в отношении этого события.

С другой, ссылаясь на опыт прошлых раундов, игроки не испытывают особых иллюзий насчет достижения договоренностей о прекращении огня и урегулирования сложного и многослойного конфликта в целом.

В любом случае исход переговоров окажет влияние на динамику Brent в краткосрочной перспективе. Признаки прогресса будут негативно восприняты нефтетрейдерами, поскольку ослабит угрозу ограничений на поставки российских энергоносителей в Европу.

Также против дальнейшего подорожания нефти играет интерес, который азиатские страны проявляют к российской нефти.

При этом пока на геополитическом фронте сохраняется напряженность, Brent будет оставаться в русле бычьего тренда как минимум в течение I полугодия 2022 года даже в случае внушительных откатов», — пояснил эксперт.

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