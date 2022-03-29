Омск, 29 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 11 человек, сообщили ИА REGNUM 29 марта в федеральном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат ИВЛ

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За весь период пандемии в Омской области коронавирусная инфекция унесли жизни 4157 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 218 носителей коронавируса, выздоровели 409 человек.