Москва, 29 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Российская валюта 28 марта укрепилась к бивалютной корзине до одномесячных максимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«В начале новой торговой недели доллар достиг отметки 90 руб., а евро впервые с конца февраля ушел под 100 рублей.

Сегодня, 29 марта, рубль продолжает укрепляться, отправив «американца» в район уровня 88 руб. и повышаясь внутри дня почти на 2%.

Российская валюта ощущает поддержку со стороны продаж валютной выручки экспортерами, объем которых, судя по всему, превышает приглушенный спрос со стороны импортеров.

Формально рубль также выигрывает от инициативы Москвы о переводе «недружественных» стран на рубли при оплате за газ.

Европейские страны, которым предстоит принять финальное решение до конца марта, противятся такому ультиматуму.

При этом они осознают, что не могут позволить себе сейчас остаться без российского газа, ведь на перенаправление и строительство альтернативной инфраструктуры потребуется не один год.

Также на руку рублю играет охлаждение долларового ралли на международной арене. Доллар отступает от локальных максимумов, но ведет себя сдержанно, демонстрируя готовность вернуться к росту в любой момент.

К слову, индекс доллара уже вернулся выше отметки 99,00, отыграв утреннюю просадку.

Дальнейшую динамику рубля и рыночных настроений в целом определит исход российско-украинских переговоров, которые сейчас проходят в Стамбуле.

Комментарии с намеком на прогресс в сторону разрешения конфликта окажут дополнительную поддержку рублю.

Впрочем, на данном этапе потенциал дальнейшего роста «россиянина» выгляди ограниченным и не предполагает ухода котировок к уровню 80 руб. и ниже», — считает эксперт.

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