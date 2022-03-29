Москва, 29 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. США и их сателлиты начали кибервойну против России, в ней участвуют «кибернаёмники». Об этом 29 марта заявили в МИД РФ.

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«На фоне специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, демилитаризации и денацификации Украины США и их сателлиты предпринимают массированную кибероперацию против нашей страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый день мощным ударам с применением продвинутых технологий подвергаются государственные учреждения, СМИ, объекты критической инфраструктуры, системы жизнеобеспечения.

Кроме того, в атаках участвуют антироссийски настроенные специалисты-компьютерщики, которых призвал киевский режим.

В МИД отметили, что счёт вредоносных атак против России идёт на сотни тысяч в сутки, а перед кибернаёмниками стоят задачи, граничащие с открытым терроризмом.

Также отмечается, что российские профильные структуры эффективно противостоят атакам и дают им отпор. Укрепление кибербезопасности сегодня становится одной из главных задач по обеспечению национальной безопасности страны.

«Развязанная против России киберагрессия приведет к тяжёлым последствиям для ее зачинщиков и исполнителей. Источники атак будут установлены, злоумышленники неминуемо понесут ответственность за содеянное согласно требованиям закона», — заявили в МИД.