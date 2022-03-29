Чебоксары, 29 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Чувашии практически на прежнем уровне остаётся число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. При этом растёт число летальных исходов. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 29 марта, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 76 708 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки (28 марта) — 71. Напомним, что 27 марта было подтверждено 74 случая инфицирования SARS-CoV-2.

Вылечились от ковида в республике 58 900 человек, что составляет 76,8% от числа заболевших. Из них за последние сутки выздоровели 502 пациента, а госпитализировали 33 ковидных больных.

Количество жертв пандемии продолжает расти. Всего в Чувашии скончались от ковида 4546 человек, в том числе за последние сутки умерли двое больных.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 марта количество ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом в Чувашии составляет 71 — 76.