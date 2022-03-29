Пермь, 29 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В ковидные отделения на территории Пермского края поступили за сутки, 28 марта, 93 пациента с коронавирусной инфекцией. Прошлый суточный показатель госпитализаций превышен на 48. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в стационарах лечатся 400 пермяков. Из них в тяжелом состоянии находятся 68 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 20 человек.

За сутки из клиник выписаны 813 выздоровевших пермяков. Скончался из-за коронавирусной инфекции один человек.

Заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает падать. С начала пандемии зафиксировано 358 820 носителей коронавируса. За 28 марта проведено 2228 ПЦР-исследований. Выявлен 481 случая заражения коронавирусом.