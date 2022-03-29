Омск, 29 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. По состоянию на 29 марта в Омской области выявлено 202 846 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 218 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

Pixabay.com Масочный режим

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Общее число выздоровевших в Омской области — 194 458 человек. За сутки выздоровели 409 человек, госпитализация потребовалась 96 пациентам (28 марта — 23).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в регионе выявили 243 носителя коронавируса, выздоровели 98 человек.