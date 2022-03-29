Ташкент, 29 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов выехал на лечение за рубеж. Об этом 29 марта сообщает внешнеполитическое ведомство.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Узбекистан

«Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов в связи с хроническим заболеванием в течение последних десяти дней проходил лечение в Центральной клинической больнице №1 Главного медицинского управления», — говорится в сообщении.

В МИД Узбекистана сообщили, что по заключению врачебного консилиума, ввиду необходимости проведения более глубокого обследования здоровья Камилова, «в эти дни министр продолжает лечение за рубежом для прохождения специализированного медицинского осмотра и получения соответствующей терапии».