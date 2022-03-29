Кызыл, 29 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусом. При этом в ковидные стационары госпитализировано пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии достигло 44 364. 346 заразившихся скончались.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 39 646 человек, в том числе восемь за последние сутки. Вакцинировались в регионе менее 193 тыс. жителей.