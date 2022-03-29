Красноярск, 29 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 14 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» (28 марта — 12). Об этом ИА REGNUM сообщили 29 марта в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 10 549 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 246 носителей коронавируса, выздоровели 250 человек.