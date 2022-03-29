Красноярск, 29 марта, 2022, 12:10 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае госпитализировали 128 человек с диагнозом COVID-19 (28 марта — 24). Об этом ИА REGNUM сообщили 29 марта в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Красноярском крае выявили 359 133 носителя коронавируса (+246 за сутки), выздоровели 345 303 человека (+250).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в регионе был подтверждён 261 случай заражения коронавирусом, выздоровели 256 человек.