Красногорск, 29 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 29 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 212 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 69 случаев меньше аналогичного показателя 28 марта. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 281 человека, а днём ранее — у 617 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 19 660 новых случаев заражения коронавирусом.