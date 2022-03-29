Монтевидео, 29 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Избирательный суд Уругвая закончил 28 марта подсчёт голосов референдума об отмене закона о срочном рассмотрении: сторонники закона победили с 49,86% голосов, в то время как противники набрали 48,82%. Таким образом, с перевесом в 1% голосов закон останется в силе. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

Lišiak Референдум

Координатор кампании за отмену закона Хосе Оливейра назвал ситуацию показательной, поскольку она отражает «портрет разделенной страны». Всего в референдуме приняли участие более 2,2 миллиона уругвайцев.

Закон о срочном рассмотрении был ключевым пунктом предвыборной кампании ультраправого президента Луиса Лакалье Поу. 476 статей закона, вносящих поправки в конституцию Уругвая в аспектах, связанных с безопасностью, государственным финансированием и даже правом на проведение забастовок и митингов, были утверждены в 2020 году.