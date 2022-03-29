Кемерово, 29 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 29 марта, на лечении находятся 6800 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 270 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выписано с выздоровлением 458 человек.

Всего в регионе зарегистрировано 157 142 случая заражения коронавирусом, 148 099 человек выздоровели, 2243 пациента скончались.