Вашингтон, 29 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса разделились во мнениях о том, стоит ли вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине. Об этом 29 марта сообщает со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По данным агентства, Париж и Берлин выступают за диалог, тогда как другие считают, что «Путину нельзя доверять».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.