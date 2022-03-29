* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:45 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не пустили на работу сотрудников МИД, министерства финансов и других государственных ведомств Афганистана из-за их коротких бород. Сотрудникам говорят, что они должны носить длинные бороды и головные уборы, чтобы приступить к своим обязанностям. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Мирные жители Афганистана

Чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у входа в правительственные учреждения заявили, что те, у кого «нет бороды, отвечающей требованиям, должны идти домой и возвращаться, когда у них будут бороды необходимой длины». Наличие головного убора также стало обязательным.

Несколько чиновников афганского министерства финансов подтвердили эту новость Afghanistan International.

Министерство образования Афганистана также направило официальное письмо в провинциальные отделы образования, предписывающее всем сотрудникам носить бороды и приходить на работу в национальной или поношенной одежде.

Министерство предупредило, что те, кто не подчинится приказу, будут уволены.