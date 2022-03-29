Грозный, 29 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Переговоры между Россией и Украиной не имеют перспектив. Такое мнение в своём телеграм-канале выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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"Думаю, что от этих переговоров никакого толка не будет. Я считаю, надо закончить полностью начатое, уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать дальше», — сказал Кадыров через голосовое сообщение.

Глава Чечни подчеркнул, что высказанная точка зрения является его личным мнением.