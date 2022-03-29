В Пензенской области с COVID-19 госпитализировали за сутки 45 человек
Пенза, 29 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. За сутки в Пензенской области выявили 291 новый случай заражения коронавирусом, больничный закрыли 986 пациентов. В ковид-стационары за минувший день доставили 45 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.
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Всего по состоянию на 29 марта количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 178 659 случаев. Выздоровели 164 493 пациента, скончались 5575 человек, из них восемь — за сутки.
Как сообщало ИА REGNUM, в странах Европы наблюдается возрастание числа новых случаев заражения коронавирусом. В Германии ежедневно выявляют более 300 тыс. случаев заражения, в Великобритании — 95 тыс., в Италии — 75 тысяч.
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