Томск, 29 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Томской области подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Всего к настоящему времени жертвами COVID-19 в регионе стали 790 человек. Общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 125 416. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 306 жителей.

По состоянию на 29 марта, от коронавируса излечились 123 651 человек, в том числе 811 за последние сутки.