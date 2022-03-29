Саратов, 29 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Саратовской области снижается число новых случаев заражения коронавирусом. В госпитали за сутки доставили 97 пациентов, выписали 1030 человек. Об этом 29 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего выздоровели 229 339 пациентов, подтверждено 240 058 случаев заражения коронавирусом, в том числе 383 — за сутки. Днем ранее выявили 554 заболевших. Среди общего количества инфицированных за прошедшие сутки 84 человека — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 870 пациентов, на амбулаторном — 4192.

С начала пандемии в Саратовской области от COVID-19 скончались 5835 человек, в том числе четверо — за минувший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области запасы лекарств для льготной категории граждан будут сделаны на 1,5 года.

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