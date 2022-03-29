София, 29 марта, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Ассоциация фермеров Болгарии (АФБ) официально объявила о намерении провести общенациональную акцию протеста в знак несогласия с запретом на выпас животных в национальных природных парках. Об этом 29 марта сообщает БНР.

Nathan Keirn Протест

Согласно официальной информации, указанный запрет был введен болгарским правительством в конце февраля нынешнего года. В документе отмечено, что соответствующие парки являются рекреационными зонами, которые будут «усиленно охраняться от незаконного вторжения».

При этом, по словам фермеров, в подобную категорию попадают до 65% территории ныне используемых пастбищ.

«Наши животные фактически поставлены на грань голода», — резюмировала одна из кураторов программы АФБ Благовеста Василева.

Как ожидается, протесты животноводов пройдут в Софии, Варне, Смоляне, Велинграде и других городах страны. Дата проведения мероприятия уточняется.